Abonelik ücretlerine düzenleme! Vatandaşın cebine yansıyacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınmasında bir adım daha ileri atılmasına ve sıçrayışını sürdürmesinin yanı sıra sivil anayasanın da temelini oluşturacağına işaret ettiği İnsan Hakları Eylem Planı vatandaşın cebine de yansıyacak nitelikte. Plan abonelikte güvence bedelinden imar planı izleme sistemine kadar birçok konuda doğrudan vatandaşa yansıyacak. İşte İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili detaylar...
05 Mart 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı Türkiye'nin yeni dönem vizyonunu ortaya koydu. Daha çok adli ve idari işlemlerle ilgili konuları öne çıkarılan İnsan Hakları Eylem Planında vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak ve ekonomide pozitif yönlü değişimleri beraberinde getirecek özellikleri de bulunuyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işte Erdoğan'ın müjdeleri sıraladığı İnsan Hakları Eylem Planının ekonomik ayrıntıları:
ERDOĞAN AÇIKLADI, BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı. İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" dedi.
ABONELİKTEN TOPLU KONUTA BİRÇOK BAŞLIK
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, abonelik sözleşmelerinde güvence bedelinden toplu konut projelerine, gıda güvenliğinden imar planı izleme sistemine kadar birçok başlıkta doğduran milyonlarca vatandaşın cebine yansıyacak düzenlemeler de içeriyor.
ABONELİK ÜCRETLERİNE DÜZENLEME
Su, elektrik, doğalgaz abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedeli, hizmet türüne göre öngörülebilir birim miktarı üzerinden belirlenecek, alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.
HERKESİN KONUT EDİNMESİNİN ÖNÜ AÇILACAK
Gençler de dâhil tüm ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesinin önü açılacak. Geciken kamulaştırma bedeline enflasyondaki değişim yansıtılacak.
YERSİZ ÖDEME TAHSİLAT İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK
Kamu kurumları tarafından yersiz ödeme nedeniyle gerçekleştirilen tahsilât işlemleri vatandaş tarafından öngörülebilir hale getirilecek.
TOPLU KONUTTA GAZA BASILACAK
Toplu konut projelerinin geliştirilmesi sürdürülecek. Gençler de dâhil olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin konut edinme hakkına yönelik tedbirler etkili bir şekilde alınmaya devam edilecek.
GIDA GÜVENLİĞİNE VURGU
Güvenli gıda arzını temin etmek ve kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için tüketici örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir mekanizma oluşturulacak.
DEĞERİ DİKKATE ALINACAK
Kamulaştırmada "kamu yararı" kararının açık, anlaşılabilir bir şekilde verilmesine yönelik tedbirler alınacak. Kamulaştırmalarda bedel takdir edilirken, taşınmaz kültür varlıklarının enderlik ve sanat değeri de dikkate alınacak. Bedelin ödemesi gecikirse faiz hesaplamasında tüketici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınacak. İmar planı izleme ve denetleme sistemi oluşturulacak, böylece parselasyon işlemlerinde vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderilecek.