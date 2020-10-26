Türkiye Abonelikler artık e-devlet üzerinden iptal edilecebilecek

Abonelikler artık e-devlet üzerinden iptal edilecebilecek

Türkiye

Abonelikler artık e-devlet üzerinden iptal edilecebilecek

E-devlet'te milyonlarca kişiyi ilgilendiren uygulama bugün resmen yürürlüğe girdi. Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler artık e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

26 Ekim 2020, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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Abonelik iptali işlemleri artık e-devlet'te 

E-Devlet Kapısı’ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak ya da faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

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