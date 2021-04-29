Spor Aboubakar derbiye yetişecek mi? Belli oldu

Aboubakar derbiye yetişecek mi? Belli oldu

Spor

Aboubakar derbiye yetişecek mi? Belli oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Kocadağ, sakatlığı devam eden Aboubakar'ın dönüş tarihi hakkında da bilgi verdi

29 Nisan 2021, Perşembe 09:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına konuştu. Emre Kocadağ, "İlginç bir ortam oluşturuluyor. Televizyon programlarında da bu konu çok işleniyor. Maç öncesi rakip takımlardan ilginç açıklamalar geliyor. Bunlar daha önce yaşanmamış durumlar. Biz bu strese gelmiyoruz. Sergen Hoca'nın serzenişi haklı" ifadelerini kullandı.

DERBİYE HAZIR

Kocadağ, golcü oyuncu Aboubakar'ın son durumu hakkında da, "Aboubakar daha takımla antrenmana çıkmadı. Bu nedenle Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor ama ben Galatasaray maçına hazır olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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