Aboubakar, Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe , yeni sezonda 2 forvet birden almayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, bu isimlerden birinin Vincent Aboubakar olmasını istiyor. Yıldız futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle Beşiktaş ’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlılar ile yeni sözleşme konusunda bir türlü orta yolu bulamadı.

Bunun üzerine Beşiktaş Yönetimi masadan kalkma kararı aldı. Aboubakar da böylece Fenerbahçe’ye kaldı! Kamerunlu futbolcunun talebi senelik 3.5 milyon Euro.

Sarı-Lacivertliler ise yıldız forvete 2.5 milyon Euro maaş ve bonus teklif etmişti. Fenerbahçe, sözleşmenin süresini 3 yıl olarak belirleyerek Aboubakar’ı ikna etmeyi planladı. Sarı Lacivertliler, şimdi başarılı oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Vincent Aboubakar teklife ‘evet’ derse, Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk forvet transferi olacak.



