Aboubakar ve Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, ligdeki bir diğer takım Al Ittihad'la beraber Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi tarafından Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi.

Men cezası daha önce açıklanan iki kulüp itirazlarını iletmişti ancak Temyiz Komitesi itirazları reddederek son kararını verdi.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunmuyordu. Geçen sezon 3. olarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Al Ittihad, men kararı sonrası turnuvada mücadele edemeyecek.



