AB’ye 2.5 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor
İş adamı Mustafa Palabıyık, Almanya merkezli şirketinin faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de temaslarda bulundu. Şirket züccaciye alanında ve özellikle kahve ile mutfak ürünleri alanında yeni yatırımlar için kolları sıvadı.
07 Ağustos 2020, Cuma 23:01 Son Güncelleme:
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Ünlü bir elektronik ve ev eşyaları markasının Avrupa distribütörlüğünü yapan Mustafa Palabıyık’ın resmi hesabından yaptığı açıklamada Murat Kolbaşı ile görüştüğü ve yeni elektrikli ev eşyaları üzerine çalışmaların sürdüğü, özellikle Avrupa’da ilgi gören kahve makinesinin ardından ikinci bir yeniliğin gündemde olduğu belirtildi.
AB’ye 2.5 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor
Mustafa Palabıyık videolu olarak resmi hesabından yaptığı açıklamalarda “Züccaciye sektöründe Türkiye’nin dışarıya ihraç ettiği ürünler 5 milyar dolara yakın. Bu ürünlerin %50 ye yakını ise AB ülkelerine gönderilmektedir. Avrupalılar Türk ürünlerinin kalitesini ve tasarımlarını çok seviyor.” dedi.
Geçtiğimiz aylarda yıl sonu büyüme hedefini geçen yıla göre %20 arttıran şirketin, korona nedeniyle yıl sonu büyüme rakamında değişiklik yapıp yapmayacağı da merak konusuydu.