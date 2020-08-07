Ünlü bir elektronik ve ev eşyaları markasının Avrupa distribütörlüğünü yapan Mustafa Palabıyık’ın resmi hesabından yaptığı açıklamada Murat Kolbaşı ile görüştüğü ve yeni elektrikli ev eşyaları üzerine çalışmaların sürdüğü, özellikle Avrupa’da ilgi gören kahve makinesinin ardından ikinci bir yeniliğin gündemde olduğu belirtildi.

AB’ye 2.5 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor

Mustafa Palabıyık videolu olarak resmi hesabından yaptığı açıklamalarda “Züccaciye sektöründe Türkiye’nin dışarıya ihraç ettiği ürünler 5 milyar dolara yakın. Bu ürünlerin %50 ye yakını ise AB ülkelerine gönderilmektedir. Avrupalılar Türk ürünlerinin kalitesini ve tasarımlarını çok seviyor.” dedi.

Geçtiğimiz aylarda yıl sonu büyüme hedefini geçen yıla göre %20 arttıran şirketin, korona nedeniyle yıl sonu büyüme rakamında değişiklik yapıp yapmayacağı da merak konusuydu.