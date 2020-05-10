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Türkiye Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Türkiye

Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı.

10 Mayıs 2020, Pazar 23:27 Son Güncelleme:
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Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi’nde arıcılık yapan Cengiz K.’nin kovanlarına ayı saldırdı. Birçok kovanı kıran ve içindeki petekleri yiyen ayı, daha sonra kovanların yanından uzaklaştı.

 Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmeye giden Cengiz K. ise görüntü karşısında şok oldu. Arı kovanlarına kimin zarar verdiğini araştıran Cengiz K., ayıya ait ayak izlerini buldu.

İHA

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