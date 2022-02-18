Türkiye Aç kalan tilki markete girdi

Aç kalan tilki markete girdi

Türkiye

Aç kalan tilki markete girdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aç kalan tilkinin şehir merkezine inerek markete girmesi şaşkınlığa neden oldu.

18 Şubat 2022, Cuma 23:16 Son Güncelleme:
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Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi’nde yaşanan olayda, aç kaldığı tahmin edilen bir Tilki, kapısı açık olan markete girdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran market işletmecisi, şaşkınlığını üzerinden atar atmaz cep telefonuna sarıldı. Oldukça şaşıran gencin o anları kayda alarak "Markete tilki girdi, ona hoşt mu diyeceğiz ne diyeceğiz?" sözleriyle şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Marketin güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tanıklık eden market işletmecisi Emir Baş, "Kasada oturup telefonla oynuyordum. Biranda kapıdan girenin tilki olduğunu görünce hemen arkadaşlarıma atmak için kayda aldım. İçerde biraz oyalandıktan sonra hemen çıkıp gitti. Hayatımda yaban hayvanı yakından görmemiştim. Çok şaşırdım" dedi.



İHA

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