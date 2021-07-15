Aç kalmadan 6 ayda 80 kilo vermek mümkün

Kilo vermek adına tek öğün beslenmek ya da açlık oruçları gibi yollara başvurmak çok sık gördüğümüz yanlış taktikler. Bu taktikler; zayıflamak bir yana, göbek çevresinde aşırı yağlanmalara sebep oluyor. Çünkü vücudumuz, sistematik olarak kendini korumaya odaklı olduğu için büyük bir açlık süresinden sonra tüketilen herhangi bir yiyeceği, bir sonraki açlıkta kullanmak adına depoluyor. 5 ila 85 yaş arasında olan bir kişi aç kalmadan 6 ayda 80 kilo verebilir...

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDA NASIL BESLENMEK GEREKİR?

Yoğun bir iş temposu olanlar ve masabaşı çalışanlar için tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Çağla Aytaç şunları söyledi:

Yoğun bir tempoda geçen iş hayatında çoğu kişinin kendini ikinci plana attığını görüyoruz. Aslında iş hayatının vazgeçilmezi olan pratik düşünebilmeyi, uygun zamanda hızlı ve doğru kararlar almayı beslenme düzenimize eklediğimizde sağlıklı menüler tercih ederek hem başarılı bir iş hayatına sahip olabilir hem de istediğimiz görüntüye kavuşabiliriz. Can sıkıntısından tüketilen şekerli gıdalar, öğle yemeklerinin atlanması sebebiyle gece yemek yemenin artması; masa başında çalışan kişilerde sıklıkla görülen obezitenin başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. Bunun önüne geçebilmek için kendinize küçük ara öğünler hazırlayabilirsiniz. Örneğin; belki bir elmayı yanınızda taşımak ve yemek zor olabilir ama elma ile aynı görevi üstlenen kuru meyveler tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Yanınıza alacağınız sağlıklı kuru yemişler ile kan şekerinizi dengeleyip sonraki öğünde yanlış besin seçimini engelleyebilirsiniz.

YETERSİZ SIVI TÜKETİMİ CİLDİ BOZUYOR

Sağlıklı bir yaşam için su tüketiminin de çok önemli olduğunu belirten Aytaç su tüketimini artırmanın konsantrasyonu olumlu yönde etkileyerek iş hayatına katkı sağlayacağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

İdeal sıvı tüketimi miktarının bireyden bireye değişiklik gösterir. Kadınlar için günde 2.5, erkekler için ise 3,5 litre sıvı tüketimi; sıvı dengesinin korunması açısından önemlidir. Tabii bunlar ortalama rakamlar olup kişilerin özel ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Ancak kabul edelim ki hayat çok hızlı geçiyor. Uzun iş veya okul saatleri, günlük koşturmalar derken çoğu kişi ne yazık ki su içmeyi unutuyor. Vücudumuzun neredeyse yarısının su olduğunu düşünürsek cilt bozukluklarının veya sebepsiz sandığımız baş ağrılarının yetersiz sıvı tüketiminden kaynaklandığını söyleyebiliriz. İdrar renginin koyu olmasının sıvı tüketiminin çok az olduğunun bir göstergesidir. Buna dikkat edilmelidir. Teknolojiyi artık birçok yerde kullanıyoruz. Bu durumda da teknolojiyi bir yol gösterici olarak görebiliriz. Günümüzde su içmeyi hatırlatan uygulamalar mevcut; bunları ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz. Su içmekte zorlanıyorsanız suyunuza biraz limon, çilek, çubuk tarçın gibi besinler ekleyerek suyunuzu tatlandırabilir; böylelikle su tüketiminizi artırabilirsiniz.