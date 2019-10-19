Aç karnına yapılan spor diyabet riskini azaltıyor

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Daily Mail’in haberine göre Bath ve Birmingham üniversitelerinde yapılan araştırmaya göre sabah aç karnına yapılan egzersizler tip 2 diyabet riskini azaltıyor.

Araştırma aç karnına yapılan bir antrenmanın sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Aç karnına yapılan egzersiz, yemekten sonra da kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutuyor. Spor yapanların vücutları, insülini kullanmada etkin hale geliyor.

Bath ve Birmingham üniversitelerinde yapılan çalışmada, iki gruba ayrılan obez veya fazla kilolu olarak sınıflandırılan 30 erkek yer aldı. Altı hafta boyunca, bir grup egzersizden önce ve diğer grup ise egzersizden sonra kahvaltısını yaptı. Tüm katılımcılar, bir gece saat 20:00'de akşam yemeği yedi.

Katılımcılara yüksek karbonhidratlı kahvaltı verildi. Katılımcılara, hangi grupta olduklarına bağlı olarak, egzersiz öncesi veya sonrasında plasebo içkisi (Plasebo etkisi, kişinin hastalığı için kanıtlanmış tedavi edici bir etkisi olmamasına rağmen bir ilacı aldığında kendisini iyileştirebileceği algısının oluşması) verildi.

Bir araştırmacı tarafından denetlenen egzersiz grubu haftada üç kez 50 dakikalık bisiklete bindi. Katılımcıların diyetlerinde, kahvaltı ve akşam yemeği ile ilgili hiçbir kural uygulanmadı.

Yemekten önce egzersiz yapan gruptaki katılımcılar, daha sonra egzersiz yapanlara göre insüline daha duyarlı olduğu görüldü. Bu, 'insüline duyarlı' olarak adlandırılanların kan şekeri seviyelerini düşürmek için daha küçük miktarlarda insüline ihtiyaç duymaları anlamına geliyor. İnsülin direnci olarak da adlandırılan düşük insülin duyarlılığı olan kişiler daha fazla miktarda insülin ihtiyaç duyar ve diyabet olabilir. Ayrıca hastalarda yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol seviyeleri gibi sorunlar da görülebilir.

Bath Üniversitesi'nden Dr. Javier Gonzalez, şunları söyledi: 'Eğer daha fazla insüline duyarlıysanız, tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha düşüktür. İnsülin duyarlılığı bozulmaya başladığında, tip 2 diyabetin başlangıcıdır. 'Sonuçlarımız, egzersiz yaparken yediğiniz yemek zamanlamasını değiştirmenin genel sağlığınıza derin ve olumlu değişiklikler getirebileceğini gösteriyor.'