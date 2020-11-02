AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmayacak

Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 1440p'ye kadar inen dinamik çözünürlüklerde çalışıyor. Watch Dogs: Legion'ın 30FPS'ye kilitli olacağı zaten açıklanmıştı. Watch Dogs:Legion’ı RTX 3090 gibi bir kartla 4K/ultra ışın izleme ayarlarında 60fps’de oynayabilmek için DLSS’yi “performans” moduna getirmek gerektiğini hatırlatalım.

Assassin's Creed Valhalla için de Ubisoft tarafından resmi açıklama geldi. Ubisoft oyunun PS5'te upscale edilmiş 4K olarak çalışacağını doğruladı. Doğal çözünürlük konusunda ise bilgi verilmedi.

AC: Valhalla 10 Kasım'da PC, Stadia, Amazon Luna, Xbox Series X|S ve PS5 için çıkacak. 29 Ekim'e kadar belirli perakendecilerde ve online satıcılarda GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 grafik kartı veya masaüstü oyun bilgisayarının satın alınmasıyla birlikte sunulan Watch Dogs: Legion, NVIDIA DLSS ve ışın izlemeli yansıma özelliklerine de sahip .