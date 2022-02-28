Acai Bowl Tarifi ve Yapılışı - En güzel Acai Bowl nasıl yapılır?

Soğuk olarak servis edilen acai bowl tarifi, hem kolay yapılıyor hem de tadına doyum olmuyor. Peki, Acaip bowl nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız acai bowl tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

ACAİ BOWL TARİFİ

Acai bowl malzemeler

50 gram donuk frambuaz

50 gram donuk böğürtlen

120 gram donuk muz

5 gram acai tozu

50 gram badem sütü

Üzeri için:

20 gram badem ezmesi

20 gram karabuğday granola

20 gram donuk frambuaz

15 gram badem krokan

ACAİ BOWL YAPILIŞI

Tüm malzemeyi robottan geçirerek 1 gece buzdolabında bekletin.

Dondurma kaşığı yardımı ile servis kasesine alın ve üzerini süsleyerek servis edin.



