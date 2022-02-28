Acai Bowl Tarifi ve Yapılışı - En güzel Acai Bowl nasıl yapılır?
Genellikle tatlı yapımında kullanılan acai meyvesi, market ve aktarlarda toz halinde bulunabilir. Acai meyvesi, kilo vermek isteyenlerin beslenme listesinde bolca tükettiği bir meyvedir. Bu lezzetli meyveyi acai bowl tarifi ve yapılışı ile daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Peki, acai bowl nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız acai bowl tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
28 Şubat 2022, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Soğuk olarak servis edilen acai bowl tarifi, hem kolay yapılıyor hem de tadına doyum olmuyor. Peki, Acaip bowl nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız acai bowl tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
ACAİ BOWL TARİFİ
Acai bowl malzemeler
- 50 gram donuk frambuaz
- 50 gram donuk böğürtlen
- 120 gram donuk muz
- 5 gram acai tozu
- 50 gram badem sütü
Üzeri için:
- 20 gram badem ezmesi
- 20 gram karabuğday granola
- 20 gram donuk frambuaz
- 15 gram badem krokan
- Tüm malzemeyi robottan geçirerek 1 gece buzdolabında bekletin.
- Dondurma kaşığı yardımı ile servis kasesine alın ve üzerini süsleyerek servis edin.
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