Aykut Aydın ve Uğur Karakullukçu ile Futbol Smart programının bu hafta da dopdolu bir içeriği var. Süper Lig değerlendirmeleri ile başlayacak

programın ilk bölümünde Belhanda konusu masaya yatırılırken ünlü psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, konuyla ilgili görüşlerini canlı bağlantı ile paylaşacak.

Belhanda olayının perde arkası ve olayın takım üzerindeki etkileri masaya yatırılacak.

Süper Lig bölümünün ardından, ikinci bölümde günün La Liga maçlarıyla alakalı yorumlar ve analizler, geçen hafta La Liga’da atılan en güzel goller, haftanın öne çıkanları ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu ile ele alınacak.

Keyifli bir hafta sonunu futbolla geçirmek isteyenler için Futbol Smart programı 13 Mart Cumartesi saat 14.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.



