Aceleci Burak

Mayıs ayı sonunda final yapacak olan dizisi daha bitmeden yeni sezonda başlayacak 'Patron' dizisinde başrolde olacağı açıklanan Burak Deniz, öğle saatlerinde alışveriş merkezine geldi.

'DURUP SORULARINIZI YANITLAYAMAYACAĞIM'

Hızlı adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar kusura bakmayın çok acelem var, durup sorularınızı yanıtlayamayacağım" diyerek, muhabirlerin yanından uzaklaştı.

Markalar Sokağı'nda başladığı alışveriş turunu içeride devam ettiren Burak Deniz, taksiyle AVM'den ayrıldı.

(Milliyet Cadde)