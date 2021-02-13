Eşsiz güzelliğe sahip olan çiçekleri yaz aylarında açar ve uzun süre kalır. Bulunduğu yere hızlıca yayılan acem halısı çiçeği doğru şekilde bakılırsa uzun süre kalır. Peki, acem halısı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Acem halısı çiçeği hikayesi nedir?

Acem halısı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?

Yaz sıcaklarına dayanıklı bitkilerdendir. Acem Halısı geniş alanlara hızla yayılır.

Yaz aylarında daha sık sulanmalıdır. Kış aylarında ise hafta bir olacak şekilde sulama yapmanız yeterli gelecektir.

Sabah saatlerinde ya da akşam serinliğinde sulama yapılmalıdır.

Acem Halısı bitkinizin çiçek açmasını istiyorsanız ve saksıda bakıyorsanız her yıl toprağını değiştirmeniz gerekiyor.

Nemli ortamı çok seven Acem halısı bitkisinin yapraklarını yaz aylarında su püskürtücü ile nemlendirirseniz bitkinizin gelişimi açısından olumlu sonuç elde etmiş olursunuz.

Özellikleri nelerdir?

Acem halısı, buz çiçeğigiller familyasının ince yapraklı pembe renkli türleridir. Acem halısı çiçeğinin yaprakları küçük, ince çubuk şeklinde, yumuşak ve pütürlüdür. Dalı incecik ve kısa sert tüylüdür. Acem halısı bir kış çiçeğidir, soğuğa dayanıklıdır.

Bahçeye dikildiğinde, dalları uzayan bir bitki türü olduğundan, güzel bir yer örtücüdür. Açık balkonlu saksıda kullanıldığında, sarkıcı süs bitkidir. Dayanıklı yapısı sayesinde fazla bakıma ihtiyaç duymaz. Bahar sonu ve yaz başlarında çiçeklenir.

Yaz aylarında haftada iki kez yapraklarına su püskürtmeli ya da üzerine nemli bir örtü serilmelidir. Kışın ise toprağın üzerini hafifçe ıslatmak yeterlidir. Saksıda yetiştirmek için poşette satılan çiçeklerin toprağına 1/3 oranında taş kırıntıları, kum, kuru yaprak vs. karıştırılmalıdır.



