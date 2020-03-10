Hem görseliyle hem de lezzetiyle kendine hayran bırakan acem köftesi tarifi evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir lezzet. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için acem köftesi tarifi arıyor yada acem köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "acem köftesi tarifi, acem köftesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Acem köftesi tarifi

Acem köftesi malzemeleri

500 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı ince bulgur

1 kg yakın küçük boy patates

1 tane kuru soğan

2 çay kaşığı kekik

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı salça

İnce kıyılmış maydanoz

1 yumurta (isteğe bağlı)

Acem köftesi yapılışı

Kıymayı yoğurma kabına aktarıp ayıklanmış ve yıkanmış bulguru ve pirinci, rendelenmiş soğanı, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Kıyma harcından küçük parçalar alın ve yuvarlayın.Tencereye sıvı yağ ve salçayı ekleyin biraz kavurun ve 5-6 bardak su ilave edin. Karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve tuzu ilave edin. Patatesleri ve köfteleri ekleyerek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin. Sıcak servis edin.