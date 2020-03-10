Acem köftesi tarifi: Acem köftesi nasıl yapılır?
Köfte sevenlerin alternatif olarak yapabileceği acem köftesi tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz acem köftesi tarifi sulu yemek olarakta servis edebileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için acem köftesi tarifi arıyor yada acem köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "acem köftesi tarifi, acem köftesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
10 Mart 2020, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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Hem görseliyle hem de lezzetiyle kendine hayran bırakan acem köftesi tarifi evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir lezzet. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için acem köftesi tarifi arıyor yada acem köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "acem köftesi tarifi, acem köftesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Acem köftesi tarifi
Acem köftesi malzemeleri
- 500 gram kıyma
- 1 çay bardağı pirinç
- Yarım çay bardağı ince bulgur
- 1 kg yakın küçük boy patates
- 1 tane kuru soğan
- 2 çay kaşığı kekik
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber
- 2 yemek kaşığı salça
- İnce kıyılmış maydanoz
- 1 yumurta (isteğe bağlı)
Acem köftesi yapılışı
Kıymayı yoğurma kabına aktarıp ayıklanmış ve yıkanmış bulguru ve pirinci, rendelenmiş soğanı, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Kıyma harcından küçük parçalar alın ve yuvarlayın.Tencereye sıvı yağ ve salçayı ekleyin biraz kavurun ve 5-6 bardak su ilave edin. Karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve tuzu ilave edin. Patatesleri ve köfteleri ekleyerek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin. Sıcak servis edin.