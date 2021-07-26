İran mutfağının en çok sevilen tariflerinden biri de acem pilavı. Sevdiklerinize hazırlamak için "acem pilavı tarifi" arıyor ya da "acem pilavı nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Acem pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...

ACEM PİLAVI TARİFİ

Acem pilavı malzemeler

1 su bardağı Jasmine pirinç

30 gram tereyağı

200 gram kuşbaşı dana eti

2.5 su bardağı su

2 havuç

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay kaşığı zencefil ve tarçın

Tuz

Acem pilavı yapılışı

Bu özel pilavı yemek tarifleri listenize eklemeyi unutmayın. Pirinci bol suyla yıkayın. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletip suyunu süzün. Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip hafifçe kavurun. 1 su bardağı suyu ekleyip kısık ateşte etleri iyice pişirin. Pirinci 2 su bardağı suyla birlikte etlere ekleyin. Jülyen doğranmış havuç, fıstık ve üzümü ilave edin. Baharat ve tuzu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. 20 dakika demlendirin. Sıcak servis yapın.



