Acem pilavı nasıl yapılır? MasterChef 26 Temmuz 2021 acem pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8 ekranının en sevilen yarışmalarından olan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 2. turu geçmek için acem pilavı yapıyor. Ekran başında izleyenler ise "acem pilavı nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz acem pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
26 Temmuz 2021, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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İran mutfağının en çok sevilen tariflerinden biri de acem pilavı. Sevdiklerinize hazırlamak için "acem pilavı tarifi" arıyor ya da "acem pilavı nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Acem pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...
ACEM PİLAVI TARİFİ
Acem pilavı malzemeler
- 1 su bardağı Jasmine pirinç
- 30 gram tereyağı
- 200 gram kuşbaşı dana eti
- 2.5 su bardağı su
- 2 havuç
- Yarım çay bardağı kuş üzümü
- Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
- Yarım çay kaşığı zencefil ve tarçın
- Tuz
Bu özel pilavı yemek tarifleri listenize eklemeyi unutmayın. Pirinci bol suyla yıkayın. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletip suyunu süzün. Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip hafifçe kavurun. 1 su bardağı suyu ekleyip kısık ateşte etleri iyice pişirin. Pirinci 2 su bardağı suyla birlikte etlere ekleyin. Jülyen doğranmış havuç, fıstık ve üzümü ilave edin. Baharat ve tuzu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. 20 dakika demlendirin. Sıcak servis yapın.