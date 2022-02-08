Türkiye Acemi driftçinin zor anları kamerada! Kapı açılınca araçtan dışarı uçtu

Acemi driftçinin zor anları kamerada! Kapı açılınca araçtan dışarı uçtu

Türkiye

Acemi driftçinin zor anları kamerada! Kapı açılınca araçtan dışarı uçtu

Antalya’da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan araçtan dışarı fırladı. Düşen sürücü aracın peşinden koşarken araç yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.

08 Şubat 2022, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir petrol ofisinin önünde meydana gelen olayda, petrol önüne 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi. 

Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.



Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR KAYDETTİ

O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu.

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