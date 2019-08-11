Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.

Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.





Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Köçer Çetintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.

Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

Samsun’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.

İHA -AA