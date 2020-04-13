Acente toplantıları dijital ortama taşındı

Acente ve çalışanlarına #evdekal mesajı vermek ve sosyal mesafeyi korumak adına önlem alınarak; çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya katılan 2 bin 300 acente ve 700 çalışan ile şirketin gelecek öngörüleri; planları ve iş süreçlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için alınan önlemler paylaşıldı. Toplantıda ekran karşısına AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ve Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan geçti.

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken; “İlk online acente toplantımızı özellikle 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde yapmayı tercih ettik. Bu zorlu dönemde öncelikle hayatımızı kolaylaştıran sağlık çalışanlarına emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Pandemi’nin tüm dünyada hayatları, iş yapış şekillerini ve gelecek ön görülerini etkilediği günlerden geçiyoruz. İki yıl önce yine bu tarihlerde bir araya geldiğimizde ‘Sigorta 4.0’ yaklaşımımızla ilk kez acentelerimizin karşısına çıkmış teknolojinin insanlar için olduğunun altını çizmiş, bir araç olarak tüm süreçlerimizin bir parçası olacağından bahsetmiştik. Attığımız adımların doğruluğunu bu dönemde daha iyi görüyoruz” dedi.

Sigortalı sayısı 2 katına çıktı

Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise “Öncelikle geçen yılki başarılı sonuçlarımız için tüm acentelerimize çok teşekkür ediyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları alanında son 1.5 yıllık dönemde sigortalı sayımızı hep birlikte iki katına çıkardık. Sağlık Yıldızları ile geçen sene önemli adımlar attık, hasar tarafında hem acentelerimizin hem de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarımızı hayata geçirdik. Start-uplara verdiğimiz desteklerle ürünlerimizin içine ek hizmetler dahil ederek Evdekibakıcım, DoktorDerki, Mutlubiev gibi yan faydalarla müşterilerimizin günlük hayatlarına dokunduk. Dünya Dostu Sigortacılık anlayışımız ile dünyadaki karbon ayak izimizi azaltmak için çalıştık Dünya Dostu Acente ile bu hareketimize acentelerimizi de dahil edip, hep birlikte yol aldık” diye konuştu.



