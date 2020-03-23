Acentelere evden hizmete devam

Web sürümü olarak acente ve brokerlerin hizmetine sunulan Sigorta Adası da evden çalışmaya tam uyumlu. Program sayesinde acente ve brokerler, müşterilerin poliçe bilgilerine anında ulaşabildikleri gibi ‘akıllı teklif’ modülünü de mobil uyumlu olarak cep telefonlarında kullanabiliyor. Sigorta Adası ile ilgili olarak sorularımızı yanıtlayan Ada Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Uluğ Yıldırım, “Hasar anında kaza yapan müşterinizin poliçesini bulmak, ödemelerini görmek artık elinizin altındaki telefon kadar yakınınızda” diyor.

Her yetkili kullanıcıya açık

Program sayesinde müşterilerinin veri tabanlarına 7/24 internet üzerinden erişebildiklerini belirten Uluğ, “Datalarınız, sunucunuzda ya da tercih ettiğiniz bulut sistemi üzerinde tutulabilir. Sunucunuz açık olduğu sürece verilerinize ulaşabilirsiniz” diye konuşuyor. Sigorta Adası, acente ve brokerlerin müşterilerle ilişkilerde hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Uluğ’un verdiği bilgilere göre, programın kurulumu sonrasında açılan sayfaya tüm kullanıcılar kendi kullanıcı adları ve şifreleriyle giriş yapıyor. Yetkisi olan her kullanıcı istediğinde sistemdeki poliçeleri sorgulayabiliyor; belgesi olan poliçelerin belgelerine de ulaşabiliyor. Her müşteri hesap ekstresini ekranlarından çekebiliyor; çektiği ekstreyi isterse kendi müşterileri ile paylaşabiliyor.























