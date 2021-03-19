AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemciden gücünü alan cihaz, dar çerçeveli 15,6 inç ekranla geliyor. 17,95 mm inceliğindeki kasaya sahip olan Aspire 5 (A515-44), AMD Ryzen 5 4500U İşlemci, AMD Radeon dahili ekran kartı, 8 GB DDR4 belleği ve 256 GB SSD kapasitesi ile birlikte kullanıcıların çoklu görev ihtiyaçlarına yönelik bir ürün. Dizüstü bilgisayar ayrıca 24 GB'a kadar bellek, 1 TB’a kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB’a kadar HDD depolama imkanı sağlıyor.

Aspire 5'te bulunan çift bantlı Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5'e (802.11ac) kıyasla, ortalama ağ verimini 3 kata kadar artırıyor ve gecikmeyi yüzde 75'e kadar azaltıyor.

USB-C yuvası sayesinde kullanıcılar SuperSpeed USB üzerinden 5 Gbps süper hızlı veri aktarımı imkanına sahip. Ek bağlantı noktaları arasında bir USB 2.0, iki SuperSpeed USB 5 Gbps ve bir HDMI 2.0 bağlantı noktası bulunuyor.

Yeni Aspire 5, kumlanmış alüminyum kapağıyla profesyonel bir görünüme ve daha fazla hava çıkışı sağlayarak termal performansı artıran ergonomik bir menteşe tasarımına sahip.

Aspire 5 ayrıca görüntü kalitesini iyileştirmek ve kullanıcıların gözlerini korumak için Acer Color Intelligence ve Acer BlueLightShield teknolojilerinden faydalanıyor.

Aspire 5 (A515-44), 5.968 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.