Acer, ConceptD 7 ile 7 Pro dizüstü modellerini satışa sundu

Acer ConceptD 7 ve 7 Pro modelleri pek çok konuda ortak özelliklere sahip. 15.6 inçlik IPS ekranda 4K çözünürlük sunan yeni seri 400 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Ekran PANTONE sertifikası ile gerçek renk doğruluğunu yakalarken AdobeRGB renk uzayının yüzde 100’ünü ve Delta E<2 doğruluğunu kapsıyor.

ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER MaxQ grafik kartı, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD şeklindeki güçlü konfigürasyonu sayesinde 2D ve 3D tasarımları üzerinde çalışan profesyonel kullanıcıların performanstan ödün vermeden çalışabilmesini mümkün kılıyor. Zamanının ötesinde tasarım anlayışı ile son derece modern bir cihaz olan ConceptD 7 aynı zamanda 2020 Red Dot Tasarım Ödülünün sahibi olan modeller arasında yer alıyor.

ConceptD 7’nin PANTONE onaylı 4K UHD (3840 x 2160 piksel) IPS ekranı, Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. Dolayısıyla da renk hassasiyetinin maksimum önem kazandığı tasarım işlerinde, kullanıcıları destekliyor. Dar çerçeveleri sayesinde %81’lik ekran-gövde oranı sunan 15,6 inç büyüklüğündeki ve 400 nit parlaklığındaki ekran, kullanıcıların çalıştıkları projeyi tüm ayrıntılarıyla görmesine olanak tanıyor.

Özel katı seramik koruyucu katman sayesinde sağlam, lekeye dayanıklı ve pürüzsüz beyaz kaplamasıyla göz dolduran ConceptD 7, tamamen metalden oluşan birinci sınıf, hafif kasasıyla, 17,9 mm inceliğe ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Dizüstü bilgisayar aynı zamanda gün boyu dayanan pil ömrüyle de hareket halindeyken dahi daha rahat ve konforlu bir tasarım deneyimi yaşatıyor.

Acer, yüksek işlemci ve grafik gücü gerektiren donanımlarda oluşması muhtemelen ısınma sorununu ise stratejik olarak yerleştirilmiş 3 adet soğutma fanı ve 3 adet ısı borusu ile yeni termal soğutma teknolojisi sayesinde çözüyor. Bu teknolojinin oluşturduğu aerodinamik “girdap akışı” tüm bileşenlerin serin kalmasını sağlarken yüzeyde sıcaklık oluşmasını da engelliyor. Üstelik yüksek performansla çalışan bilgisayarın gürültü düzeyini de 40 dBA’nın altında tutuyor.

Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 7, standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor. Dizüstü bilgisayar, HDMI, birden fazla ekranla hızlı ve sorunsuz bağlantı imkanı sunan mini DP 1.4, 3 adet 2. Nesil USB 3.2, 40 Gb/sn’ye kadar dosya aktarım hızına sahip Thunderbolt 3 ve USB Type-C gibi tüm ihtiyaç duyulabilecek bağlantı noktalarına sahip.

DTS X: Ultra ile ConceptD 7’nin özel olarak ayarlanmış çift ön hoparlörü, canlı yayınlar, sunumlar ve çevrim içi toplantılar için önemli olan üstün ses kalitesini sağlıyor.

Mühendisler, mimarlar, videografi, sinematografi ve 3D animasyon uzmanları, yapay zeka profesyonelleri ve daha birçok uzmanın taleplerini karşılamak için Bağımsız Yazılım Üreticileri (ISV'ler) tarafından test edilmiş ve onaylanmış bir donanım çözümü gerekir. İşte ConceptD 7 dizüstü bilgisayar da şık kasasında bir araya getirdiği yüksek performans ve en yeni teknolojilerle ISV sertifikalı donanımlar sunuyor.

Acer ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, 19.999 TL’lik fiyatıyla satışta.