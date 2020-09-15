Acer sadece 990 gram olan laptopu Swift 5’i satışa çıkardı

Swift 5’in kasası, magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarının birleşiminden üretildi. 14,95 mm kalınlığında olan ve 990 gram ağırlığındaki yeni nesil Swift 5, üç kenarı ince çerçevesiyle %86,4 ekran gövde oranı sunuyor. Swift 5 modellerinde ilk kez karşımıza çıkan beyaz renkli kasayla birlikte lacivert kasalı versiyonları da yakın zamanda satışa sunulacak.

10. Nesil Intel Core i5-1035G1 işlemci ve 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD depolama ile gelen Swift 5, 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekranda yüzde 72 NTSC ve 300 nits parlaklık oranı sunuyor. Swift 5’te hızlı veri transferi sağlayan Thunderbolt 3 desteği veren USB3.1 Type-C bağlantısı, çift bant Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ve parmak izi okuyucu ile Windows Hello desteği bulunuyor.

12,5 saate varan pil ömrüyle dikkat çeken ürün, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikalık şarjla 4,5 saate kadar kullanım sunuyor. Dahili parmak izi okuyucusuyla kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlayan cihaz, Windows Hello üzerinden girişi mümkün kılıyor.

Acer Swift 5, 7.179 TL’lik fiyatla satışa sunuldu.