Acer yeni kavisli monitör serisini satışa sundu

31,5 inç, 23,6 inç ve 27 inç büyüklüklerinde Full HD (1080×1920 piksel) çözünürlüklü ekran seçeneklerine sahip monitörler, 1800R kavisli tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. Keskin kavisli ekranlar geniş izleme açısı özelliğini de pekiştirebiliyor. 178 dereceye kadar izleme açısı sunan ED2 ve ED3 serisi, ekrana nereden bakılırsa bakılsın tüm içeriğin ve renklerin en yüksek doğrulukla görülebilmesini sağlıyor.

Yeni monitör serisinde 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 4ms sunuluyor. Serideki tüm ürünlerde bulunan AMD FreeSync uyumluluğu sayesinde kullanıcılar, tüm favori oyunların tadını çıkarıyor. Aynı zamanda serinin 250 nit parlaklık değeri ve 100M:1’lik kontrast oranı bulunuyor.

Acer monitörlerde karşımıza çıkan görüntü teknolojileri, kullanıcıları rahat bir izleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Mavi ışığın daha az yayılmasını sağlayan BlueLightShiled ve ekranda oluştuğunda son derece rahatsız edici olabilen görüntüdeki titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı Flickerless özellikleri, bu teknolojilerin başında geliyor. Ekrandan yansıyan ışık miktarını azaltıp monitör karşısındaki kullanıcı için daha konforlu bir deneyim yaşatmayı hedefleyen ComfyView da Acer’ın göz hassasiyetine odaklanan çözümlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Acer ED2 (ED242QRA, ED322QA, ED322QRP) ve ED3 (ED273) serisi monitörler, 1.300 TL ile 2.200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.