Acer, kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği yeni seri Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Yeni eklenen özellikleriyle daha iyi ve daha sürükleyici oyun deneyimi sunduğunu iddia eden Acer Nitro 5 serisinin, farklı donanımıyla tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edildi. Aktarılan detaylara göre; Acer Nitro 5, AMD Ryzen 4000 serisi mobil işlemci veya 10. nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemciler ve en yeni NVIDIA GeForce GTX 1650, 1650Ti ya da 1660Ti ekran kartlarıyla birlikte geliyor.

İki adede kadar M.2 PCIe SSD ve bir adet 1 TB HDD1 dahili depolama alanına sahip olan ürün, 32 GB’a kadar “DDR4” RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar isterse, “DIMM” yuvalarına daha geniş kapasiteli bellek de yerleştirebiliyor. FHD IPS ekranlı 2020 model Nitro 5, oyun tutkunlarına yüksek grafikli gelişmiş görüntüler sunabilmeyi vadediyor. Yeni serinin ayrıca, yüzde 80 ekran gövde oranına ve 15,6 inçlik bir ekran boyutuna sahip olduğu belirtiliyor. 144 Hz yenileme hızı ve 3 milisaniye tepki süresi sunan modellerin, “NTSC” renk gamının yüzde 72’sini kapsayan 300 nit parlaklıktaki panelle hiçbir bulanıklığın yaşanmadığı gerçekçi bir oyun deneyimini mümkün kıldığı ifade ediliyor.

Şirket, cihazın serin kalmasını sağlayan yeni soğutma teknolojisi ile 2019 modeline göre termal performansta da yüzde 25 artış sağladığını belirtiyor. Yeni seride, stratejik noktalara konumlandırılmış giriş çıkış noktalarından yararlanan çift fanlı bir soğutma sistemi ve dört adet ısı çıkışı bulunuyor. Fan hızlarını yüzde 10, işlemci ve ekran kartı soğutmasını ise yüzde 9 artıran “CoolBoost” teknolojisi de bu sisteme katkı sağlıyor.

Diğer yandan Acer, yenilenen kasasıyla birlikte ilk defa RGB klavyeli Nitro 5 modellerinin seriye dahil olduğuna işaret ediyor. Yenilenen seride kırmızı tasarımlı klavyeye ek olarak, yeni 4 bölgeli RGB klavyeli modeller de yer alıyor. Seriye eklenen yeni model, Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) ve Killer Ethernet E2600 olmak üzere bağlantı seçenekleri noktasında da 2 adet teknolojik yenilik sunuyor.

Ayrıca numerik klavye bölümünde yer alan “NitroSense Tuşu” sayesinde, dizüstü bilgisayarın dahili bileşenleri, sıcaklık, fan hızları ve daha birçok farklı veriyi içeren sistem bilgileri de gerçek zamanlı olarak izlenip kontrol edilebiliyor. Yeni modellerde, “WASD” ve ok tuşlarının da kolayca görülebilmesi için belirgin hale getirildiği ifade ediliyor. Acer Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarları, Türkiye’de 6 bin 789 liradan başlayan fiyatlarla kullanıcı beğenisine sunuluyor.