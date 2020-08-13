Acer’ın 55 inç’lik 4K monitörü Türkiye’de satışa çıktı

4K çözünürlükte görüntüyü izleyiciye sunan EB550K, IPS paneli ile dikkat çekiyor. Monitör bu sayede her açıdan doğru rengi sunuyor. Daha geniş yelpazeye sahip renk seçenekleri, görüntü bantlamasını azaltarak daha gerçekçi görüntüler de oluşturuyor. 178 derecelik görüntüleme açısı ve 4 ms’lik tepkime süresi sunan monitör, 300 cd/m² parlaklık değerine ulaşıyor.

Acer EB550K’nın üzerinde doğrudan monitöre entegre 2 adet 5W hoparlör bulunuyor. Bu sayede sinema deneyiminde 4K görüntülere eşlik ediyor. Aynı zamanda mekandan da tasarruf edilebilmesini sağlıyor.

Renk zenginleştirici, görüntü netleştirici ve göz koruma teknolojilerini sinema sever kullanıcılarla buluşturan EB550K, Süper Keskinlik özelliği ile düşük çözünürlüklü görüntüleri düzelterek Ultra HD kalitesinde görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Öte yandan ileri kontrast seviyelerini ve daha derin siyahları mümkün kılmak için HDR Ready ekran teknolojisine sahip olan monitör, tam renk aralığı sunarak daha gerçekçi görüntüler verebiliyor. Acer’ın hassas 6-eksenli renk ayarlama özelliği de renk doğruluğuna katkı sağlıyor.

Göz yorgunluğunu azaltan Acer VisionCare ve görüntüdeki titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı Flickerless özellikleri kullanıcılara rahat bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Gözlerin uzun süreler mavi ışığa maruz kalmaması için devrede olan BlueLightShieldä teknolojisine ek olarak EB550K, izleyicinin bulunduğu ortamın çok karanlık olması durumunda oluşacak göz rahatsızlığını önlemek için otomatik olarak parlaklığı düşürüyor.

E550K monitörün büyük ekranının sunduğu avantajlardan biri de birden çok kaynağı ekrana bağladığınızda çoklu görevleri yerine getirebilme yeteneğine kavuşuyor olmanız. Bu ekranda iki farklı bilgisayarı bağlayarak eş zamanlı olarak her iki bilgisayarın da görüntüsünü paylaştırabiliyorsunuz. Monitörün bağlantı özellikleri arasında ise HDMI, DisplayPort ve VGA bulunuyor. Monitörün uzaktan kumandası da pratik kullanımı için tasarlanmış.

Acer EB0 serisi cihazlarından EB550K monitör, 7.499 TL fiyatla satışa sunuldu.







