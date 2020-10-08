ConceptD 7 Ezel, gerçek zamanlı 2D veya 3D render'ları ve tasarımları kaldırabilecek kadar güçlü bir dizüstü bilgisayar olarak göze çarpıyor. Bu yeni dizüstü bilgisayarın işlevsel tasarım dili yaratıcı profesyonellerin fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları özgürlüğü sunuyor. Ürünün bir diğer versiyonu Ezel, altı kullanım modu sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir seçeneği tercih etmelerine olanak sağlıyor.

Özellikle çizim için çok uygun olan cihazın 4K UHD Pantone Onaylı ekranı, Delta E <2 renk hassasiyeti ile Adobe RGB renk gamının %100'ünü kapsıyor. 4.096 basınç hassasiyetine sahip dâhili Wacom EMR kalem ise, kullanıcıların bu ekrandan en iyi şekilde yararlanmalarına imkan veriyor ve şarj etmeye gerek kalmadan dizüstü bilgisayarın seramik kaplamalı metal kasasında rahatça saklanabiliyor.

ConceptD 3 Ezel, sanat ve tasarım öğrencilerinin veya hobi sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış, yaratıcılık için gerekli her şeyi sunan tamamen dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Cihazın lekeye ve aşınmaya dayanıklı MAO (Micro-Arc Oxidation) kaplı kasası birinci sınıf görünüme sahip ve magnezyum-alüminyum alaşımından yapılan kasasıyla cihaz sadece 1,68 kg ağırlığı ile rahatlıkla taşınabiliyor. Dahası, 18 saatlik pil ömrü ve parlamayı azaltan Corning Gorilla Glass Ekranı, kullanıcılara o gün nerede çalışmayı seçmiş olurlarsa olsunlar yaratıcı içeriklerindeki her ayrıntıyı dikkate almaları için gereken zamanı ve özgürlüğü sağlıyor.

Zarif tasarımıyla ConceptD 700 iş istasyonu, yaratıcı profesyoneller yani film yapımcıları, animasyon çizim sanatçıları ve MMİ (mimari, mühendislik, inşaat) tasarımcıları düşünülerek üretildi.

Bu güçlü makine, yepyeni modern bir dokunuşla her türlü çalışma ortamına uyum sağlayan minimalist bir tasarıma sahip. Cihazdaki üç dâhili fan, ağır rendering yükleri altında bile sistemin rahatça çalışmasına olanak tanıyarak cihazı serin tutarken, bilgisayarın olağanüstü tasarımı da gürültü seviyesinin 40 dBA'nın altında kalmasını sağlıyor. Ahşap görünümlü üst kısım, rahat bir şekilde kablosuz şarj imkânı tanıyor, ayrıca ön hava akımı panelinde bir kulaklık yuvası bulunuyor ve bilgisayarın arkasında göze çarpmayan bir çubuk ise kablolarınızı kolaylıkla yerleştirmenizi sağlıyor.



