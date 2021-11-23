AÇEV’de görev değişikliği

Kuruluşundan bu yana AÇEV’in çalışmalarının içinde olduğunu belirten Ayşecan Özyeğin Oktay, “Neredeyse AÇEV’le birlikte büyüdüm diyebilirim. Bu süreçte sahada katılımcılarımızdan ve tüm paydaşlarımızdan öğrendiklerimin hem sosyal sorumluluk anlayışımda hem de kendi ebeveynlik deneyimimde büyük faydasını gördüm” dedi.