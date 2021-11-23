AÇEV’de görev değişikliği
Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) kurucusu Ayşen Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kızı Ayşecan Özyeğin Oktay’a devretti.
23 Kasım 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Kuruluşundan bu yana AÇEV’in çalışmalarının içinde olduğunu belirten Ayşecan Özyeğin Oktay, “Neredeyse AÇEV’le birlikte büyüdüm diyebilirim. Bu süreçte sahada katılımcılarımızdan ve tüm paydaşlarımızdan öğrendiklerimin hem sosyal sorumluluk anlayışımda hem de kendi ebeveynlik deneyimimde büyük faydasını gördüm” dedi.