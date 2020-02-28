Acı badem kurabiye tarifi: Acı badem kurabiye nasıl yapılır?

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Acı badem kurabiye tarifi

Acı badem kurabiye malzemeleri

250 gram badem tozu

350 gram toz şeker

200 gram yumurta akı ( 6 adet yumurta)

2 yemek kaşığı limon suyu

Acı badem kurabiye yapılışı

Badem tozu, toz şeker ve yumurta aklarını orta boy bir tencere içine aktarın. Çırpıcı ile karıştırın. Tencereyi ocağa alın, kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak pişirin. Karıştırma işlemini sürekli gerçekleştirin. Karıştırmayı bıraktığınızda 15 saniye içerisinde yayılıyorsa karışım kıvam almış demektir. Hamuru spatula ucu ile karıştırarak soğutun. Bu arada limon suyu ilave edin. Krema sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye 2-3 cm aralıklarla 3 cm çapında hamurdan sıkın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dk pişirin. Fırından alınca kurabiyeler yerinde olan yağlı kağıdı nemli bezin üzerine alın ve 20 dk beklettikten sonra servis edin.