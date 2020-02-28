Acı badem kurabiye tarifi: Acı badem kurabiye nasıl yapılır?
Çok eski zamanlardan bu yana pastanelerin vazgeçilmezi olan acı badem kurabiye tarifi evde de rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için acı badem kurabiye tarifi arıyor yada acı badem kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "acı badem kurabiye tarifi, acı badem kurabiye nasıl yapılır" haberimize göz atın.
28 Şubat 2020, Cuma 18:17 Son Güncelleme:
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Uzun süredir bilenen bir lezzet olan ve 7'den 70'e herkesin severek yediği acı badem kurabiyesi tarifi evde yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için acı badem kurabiye tarifi arıyor yada acı badem kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "acı badem kurabiye tarifi, acı badem kurabiye nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Acı badem kurabiye tarifi
Acı badem kurabiye malzemeleri
250 gram badem tozu
350 gram toz şeker
200 gram yumurta akı ( 6 adet yumurta)
2 yemek kaşığı limon suyu
Acı badem kurabiye yapılışı
Badem tozu, toz şeker ve yumurta aklarını orta boy bir tencere içine aktarın. Çırpıcı ile karıştırın. Tencereyi ocağa alın, kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak pişirin. Karıştırma işlemini sürekli gerçekleştirin. Karıştırmayı bıraktığınızda 15 saniye içerisinde yayılıyorsa karışım kıvam almış demektir. Hamuru spatula ucu ile karıştırarak soğutun. Bu arada limon suyu ilave edin. Krema sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye 2-3 cm aralıklarla 3 cm çapında hamurdan sıkın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dk pişirin. Fırından alınca kurabiyeler yerinde olan yağlı kağıdı nemli bezin üzerine alın ve 20 dk beklettikten sonra servis edin.