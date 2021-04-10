Türkiye Acı gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Acı gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Türkiye

Acı gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Gaziantep’te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Leyla Ganigülü'nü aramak için özel ekip kuruldu. Ganigülü öldürüldüğü ortaya çıktı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2011’de çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü’ye ulaşmak için özel ekip kurdu. Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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