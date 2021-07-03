Yazıdere Mahallesi’nde arkadaşıyla yüzmek için sulama kanalına giren Ömer Yokuş’un (13) bir süre sonra gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalın bölgeden geçen bölümündeki kapakları kapatılarak, suyun bir bölümü tahliye edildi. Su seviyesinin düşmesiyle bazı vatandaşlar kanalın içine girip el ele tutuşarak arama çalışmasına katıldı.

Muğla’dan gelen dalgıç polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Yokuş’un cansız bedeni, kanalın bağlantı noktasında bulundu. Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA