Türkiye Acı haber! 13 yaşındaki Ömer'in cesedine ulaşıldı

Acı haber! 13 yaşındaki Ömer'in cesedine ulaşıldı

Türkiye

Acı haber! 13 yaşındaki Ömer'in cesedine ulaşıldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Yazıdere Mahallesi’nde arkadaşıyla yüzmek için sulama kanalına giren Ömer Yokuş’un (13) bir süre sonra gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalın bölgeden geçen bölümündeki kapakları kapatılarak, suyun bir bölümü tahliye edildi. Su seviyesinin düşmesiyle bazı vatandaşlar kanalın içine girip el ele tutuşarak arama çalışmasına katıldı.

Muğla’dan gelen dalgıç polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Yokuş’un cansız bedeni, kanalın bağlantı noktasında bulundu. Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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