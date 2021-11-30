Türkiye Acı haber! 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Acı haber! 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Türkiye

Acı haber! 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

30 Kasım 2021, Salı 21:04 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, eski hastane caddesinde bulunan 8 katlı apartmanın 5’inci katında ikamet eden Şeyhmus Ç. (6) isimli çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılan ağır yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN (İHA)

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