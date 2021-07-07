Acı haber! Cesedine ulaşıldı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul’un (78) cesedine ulaşıldı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 22:32 Son Güncelleme:
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Dedeler Mahallesi’nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi’nin taşması sonucu sele kapılarak gözden kaybolan Özkul’un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar sonucunda Özkul’un cesedine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı’nda ulaşıldı.
AA
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