Acı haber geldi: 1 asker şehit
Hakkari'nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonrasında ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker şehit oldu.
Hakkari ve çevresindeki operasyonlar sürdürülürken, bugün sabah saatlerinde, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse, PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.