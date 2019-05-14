Acı haber geldi: 1 asker şehit Hakkari'nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonrasında ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.