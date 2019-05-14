Acı haber geldi: 1 asker şehit

Hakkari'nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonrasında ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

14 Mayıs 2019, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Acı haber geldi: 1 asker şehit

Hakkari'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker şehit oldu. 

Hakkari ve çevresindeki operasyonlar sürdürülürken, bugün sabah saatlerinde, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse, PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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