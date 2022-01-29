Türkiye Acı haber! Hayata tutunamadı

Acı haber! Hayata tutunamadı

Türkiye

Acı haber! Hayata tutunamadı

Manisa’nın Kula ilçesinde cenazeden dönerken yaptıkları trafik kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki kadın, sevk dildiği hastanede yaşamını yitirdi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Kula’da öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sandal Mahallesi’nde yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra ilçeye dönüş yapan otomobil, ilçe girişindeki kavşakta trafik kazasına karışmıştı. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi sıkışarak ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalesi Kula Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yasemin Mısırlı (57), burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay

Kaza saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara D400 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sandal Mahallesi’nden gelen Selma Gökçe (44) idaresindeki 34 EA 9717 plakalı otomobil, kavşaktan ilçe merkezine girmek istediği sırada Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Şahin Sedat (32) idaresindeki 64 BM 655 plakalı açık kasa transitle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobilden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) sıkışarak ağır yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

İHA

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