Türkiye Acı haber! Kamyonetin çarptığı Arif hayatını kaybetti

Acı haber! Kamyonetin çarptığı Arif hayatını kaybetti

Türkiye

Acı haber! Kamyonetin çarptığı Arif hayatını kaybetti

Muğla'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif Coşkun, yaşamını yitirdi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Muğla karayolu Döğüşbelen Kavşağı'nda meydana geldi. Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan Ümit G. (36) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı kamyonet, kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Arif Coşkun'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Arif'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Döğüşbelen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Arif Coşkun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ümit G.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)

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