Türkiye Acı haberi Bakan Koca duyurdu: İki doktor koronaya yenik düştü

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: İki doktor koronaya yenik düştü

Türkiye

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: İki doktor koronaya yenik düştü

Koronavirüs tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 23:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi. 

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Yerli aşıda çok önemli gelişme! Uygulanmaya başladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zafer haftası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dijital gösterimle kutluyor