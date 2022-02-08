Kültür & Sanat Acı haberi kızı duyurdu! Efsane isim hayatını kaybetti

Acı haberi kızı duyurdu! Efsane isim hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Acı haberi kızı duyurdu! Efsane isim hayatını kaybetti

Sinema endüstrisinin aykırı çocuğu, Douglas Trumbull 79 yaşında hayatını kaybetti. Trajik haberi kızı Amy Facebook üzerinden duyurdu. Amerikalı film yönetmeni ve özel efekt süpervizörü Trumbull'un ölümü, sektörde büyük üzüntüye neden oldu.

08 Şubat 2022, Salı 22:44 Son Güncelleme:
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Efsane yönetmen Douglas Trumbull, sinemanın teknolojiyle buluştuğu alana elli yıldan daha fazla emek vermiş bir yıldız. Beyin tümörü, kanser ve felç ile mücadele eden dünyaca ünlü yönetmen Trumbull, yaşadığı hastalıklara daha fazla karşı koyamayarak hayatını kaybetti.

Kızı ise bu haberi, "Kız kardeşim Andromed ve ben Cumartesi günü onu gördük ve ona onu sevdiğimizi söyledik. Şimdi ona yolculuğunun tadını çıkarmasını ve kucaklamasını söylememiz gerek" sözleriyle duyurdu.

ENDÜSTRİNİN TUHAF ÇOCUĞU

Trumbull, 77 yaşındayken, kendisini sinema endüstrisinin aykırı ve tuhaf çocuğu olarak gördüğünü; bilim insanları ve matematikçilerin onu film yapımcılarından çok daha iyi anladıklarını hissettiğini itiraf etmişti.

Douglas Trumbull Kimdir?

Douglas Trumbull 8 Nisan 1942 yılında Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir. Amerikan film yönetmeni olarak tanınmaktadır. Trumbull mühendis bir baba ve sanatçı bir annenin çocuğudur. Animasyon sanat ve fantastik dünyalar yaratma olasılığından etkilenen yönetmen, bir kolejde bazı sanat dersleri aldıktan sonra, yaptığı ilk işi NASA için teknik animasyon üretilen bir film stüdyosu oldu. Hollywood'da pek çok özel efektin altına imzasını atan Trumbull, farklı bakış açısıyla sinemanın aykırı çocuğu olarak anlmaya başladı.

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