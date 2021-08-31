Magazin Acı haberi Onur Akay duyurdu! Usta sanatçı hayatını kaybetti

Acı haberi Onur Akay duyurdu! Usta sanatçı hayatını kaybetti

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Acı haberi Onur Akay duyurdu! Usta sanatçı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı vefat etti. Onur Akay, acı haberi "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik" sözleriyle duyurdu.

31 Ağustos 2021, Salı 22:50 Son Güncelleme:
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Uzun seneler Türk sanat müziği icra eden ve koro şefliği yapan İnci Çayırlı vefat etti.

Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

1935 İstanbul doğumlu olan Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Folklor Tatbikat Topluluğu’nda Sadi Yaver Ataman’ın asistanı oldu. 1954'te İstanbul Radyosu'na girdi. Münir Nurettin Selçuk'un korosunda da yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde şef yardımcısı olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında defalarca konser verdi.

1977-1985 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nu yönetti. 1988’den sonra İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu’nda genel sanat yönetmenliği yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, beş yıl bu görevi devam ettirdi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Çayırlı, “Çileli Bülbül” (1957), “Son Nefes” (1958) “Kadın Asla Unutmaz” (1968), “Ayrılık” (1972) gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı, ayrıca 2000 yılında belgesel film olarak çekilen “Nazım Hikmet Şarkıları” projesinde yer aldı.

İnci Çayırlı’nın anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıları” adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

İnci Çayırlı, 11 Temmuz 2015'te Habertürk'te Tarihin Arka Odası'nın konuğu olmuştu. Çayırlı'nın Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile sohbeti yayınlandığı tarihte ilgiyle izlenmişti.

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