Türkiye Acı haberler ailelere ulaştı

Acı haberler ailelere ulaştı

Türkiye

Acı haberler ailelere ulaştı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar’ın acı haberi, Mersin’deki ailesine ulaştı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu´nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar’ın acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut’un (26) acı haberi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu´nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan Murat Alyakut’un (26) acı haberi, Büyüknacar Mahallesi’nde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi. Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı.

DHA

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