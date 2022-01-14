Türkiye Acı olay! Melike, erkek arkadaşının evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti!

Acı olay! Melike, erkek arkadaşının evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti!

Türkiye

Acı olay! Melike, erkek arkadaşının evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti!

Konya Akşehir'de hemşirelik öğrencisi 20 yaşındaki Melike Ş. erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Melike'nin erkek arkadaşı şüphe üzerine gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Erkek arkadaş adli kontrolle serbest kaldı.

14 Ocak 2022, Cuma 15:24 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine Polis ve sağlık ekiplerine Haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.

Öte yandan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nun resmi internet sitesinden Melike Ş. için "Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinden Melike Şahin, hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajı yayımlandı.

Atilla MEMİŞ/ KONYA, (DHA)


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