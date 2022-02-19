Türkiye Acı olay! Sünnet düğünü olan küçük Muhammet hayatını kaybetti

Acı olay! Sünnet düğünü olan küçük Muhammet hayatını kaybetti

Türkiye

Acı olay! Sünnet düğünü olan küçük Muhammet hayatını kaybetti

Tunceli'nin Pertek ilçesinde sünnet yemeği verilen Muhammed Ali Arslan (9), arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı muayenede Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

19 Şubat 2022, Cumartesi 00:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Arslan´ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı. Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan’ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü.



Yakınları, Arslan’ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi´ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi´ne ambulansla nakletti. Arslan´ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. 

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı