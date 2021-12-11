Türkiye Acı olay! Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

Acı olay! Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

Türkiye

Acı olay! Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

Fatih'te arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi yaptıktan sonra evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov’un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 20:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şehremini Mahallesi, Köprülüzade Sokak’ta bulunan evinde arkadaşlarıyla birlikte Perşembe günü 32. Yaş gününü kutlayan Kemal Ahmedenov’dan haber alamayan arkadaşları dün Cuma günü akşam polisi arayarak, Ahmedenov’dan haber alamadıklarını söyledi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri Ahmedov’un cansız bedeni ile karşılaştı.

İLK BULGULAR SAHTE ALKOL

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmedenov’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İlk yapılan incelemelerde 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov’un sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi