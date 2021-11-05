Acı son! Kız kardeşinin balkonundan düştü, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sabahiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Demet Özdemir, kız kardeşine misafirliğe gitti.

Özdemir, 7 katlı binanın 6. katında bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demet Özdemir, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Demet Özdemir’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.