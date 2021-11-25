ACI TABLO! Son kurban Ekin oldu…

Yüreğir'e bağlı Atakent Mahallesi’nde yaşayan Ekin Gökçe Yıldız, dün sabah 04.00 sıralarında oturduğu apartmanın bahçesinde yerde hareketsiz şekilde yatarken komşular tarafından fark edildi. Karnından vurulan Ekin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Binanın bodrumunda kan izleri ve mermi kovanı bulundu. Apartmandaki 2 kişi gözaltına alınırken polis, cinayet şüphelisi olarak kadının erkek arkadaşı Ebubekir T.’nin peşine düştü.





KOCASI DA KATLEDİLDİ

Ekin’in 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’dan (26) bir kızı vardı. Kocasının, 2019’da barışmak için gittiği husumetlileri tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü, Ekin’in ise bu kişilerce sürekli tehdit edildiği anlaşıldı. Ekin’in annesi Nermin Aysel Tezel, “Önce damadımı öldürdüler. Sonra da arkadaşları olan Ebubekir T.’ye ‘Sen bu kızla evlen, ortadan kaldır’ dediler. O da kızımı öldürdü” iddiasında bulundu.

Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden küçük S.L.F. şimdi de annesinden oldu.

BU YIL 31 EKİM’E KADAR ÖLDÜRÜLEN KADIN SAYISI: 256

KADIN KURYEYE BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Ankara’da 06 DUF 13 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte, üniversitede ilk yardım bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda motokurye olarak çalışan Esra Nur Olgun (20) ile yol verme nedeniyle tartıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Olgun’un kaskına önce yumruk attı, ardından aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü. Sürücü daha sonra aracına binip uzaklaştı. Olayın şokunu yaşayan genç kız “Şikayetçi olacağım” dedi.

NE FARK VAR

Kadına yönelik şiddet davalarında mahkemelerin verdiği farklı kararlar vicdanları yaralıyor. İŞTE İKİ ÖRNEK...

İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Çorum’da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal’ı (29) boğarak öldüren tutuklu sanık Polat Hatal’a (32), mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal ya da tahrik indirimi uygulanmadı. Aslıhan’ın annesi Sevgi Dal, “Kızımın üstüne kapıları kilitleyen biriydi. ’Tasarlayarak öldürmedim’ dese de daha önceden her şeyi tasarlamış. Hiçbir kadın öldürülmesin” dedi.

İNDİRİMLİ 25 YIL

Denizli Pamukkale’de kız arkadaşı Cennet Tuğba Tokbaş’ı (22) elleriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Eray Hakver, müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakyer´in sabıkasının olmaması, teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak bu cezayı 25 yıl hapse çevirdi.

138 BİN KADINI KADES KURTARDI

2018’de hayata geçen KADES Kadın Destek Uygulaması bugüne kadar 2.8 milyon kadın tarafından indirildi ve uygulama üzerinden gelen 242 bin 473 ihbara ise müdahale edildi. Bu ihbarların 138 binini gerçek acil durumlar oluşturuyordu. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, 136 bin 753 şiddet uygulayan erkeğe karşı 503 bin önleyici tedbir kararı verildiği, 764 kişinin ise elektronik kelepçe ile izlendiği kaydedildi.

ISRARLI TAKİP SUÇ OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konuştu. Gül, “Kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ya da taciz niteliğindeki ısrarlı takip fiillerinin daha ağır cezalandırılmasına ilişkin çalışma yapıyoruz” dedi.