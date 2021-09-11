Magazin Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Acı Tatlı Ekşi filmi, konusu, oyuncuları ve çekim mekanlarıyla izleyicinin ilgisini çeken filmler arasında yer alıyor. 5 yıl sonra yeniden birleşmek üzere ayrılan çiftin hikayesinin anlatıldığı Acı Tatlı Ekşi filmi hakkındaki detaylar televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor.

11 Eylül 2021, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? soruları, filmin televizyon ekranlarında yer almasının ardından pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı Acı Tatlı Ekşi filmi hakkında detaylar…

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da gerçekleşti. Filmin büyük bölümü ise İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesinde çekildi.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİNİN KONUSU

Duygu ve Murat birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olduklarında Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Ancak Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş yıl sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Fakat hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.

ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Duygu: Özge Özpirinçci
  • Murat: Buğra Gülsoy
  • Alper: Yusuf Akgün
  • Eliz: Gözde Türkpençe
  • Hakan: Osman Alkaş
  • Murat’ın Annesi: Füsun Demirel
  • Murat’ın Babası: Rahmi Dilligil

 

 

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