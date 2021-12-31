Türkiye Acı tesadüf! Eşinin ölüm yıldönümü için mezarlığa gitmişti

Acı tesadüf! Eşinin ölüm yıldönümü için mezarlığa gitmişti

Türkiye

Acı tesadüf! Eşinin ölüm yıldönümü için mezarlığa gitmişti

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada Ahmet Özgezici (62) geriye manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Özgezici’nin eşinin ölüm yıldönümü için gittiği mezarlıktan dönerken öldüğü öğrenildi.

31 Aralık 2021, Cuma 19:18 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre; Söke’den Aydın istikametine gitmekte olan Murat K. kontrolündeki 09 M 0082 plakalı yolcu otobüsü novada kavşağını geçtikten sonra duraktan yolcu almak için geri manevra yaptığı sırada minibüsün arka kısmında bulunan yaya Ahmet Özgezici’ye (62) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet Özgezici’yi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Ahmet Özgezici doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Özgezici’nin cenazesi adli tıpa sevk edillirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Söke’nin Yenicami Mahallesi’nde "Yıldız Ahmet" lakabıyla tanınan ve kahvecilik yapan Ahmet Özgezici’nin iki yıl önce bugün kaybettiği eşinin kabrine ziyarete gittiği, kazanın da bu sırada olduğu öğrenildi. Acı tesadüf ve yaşanan talihsiz kaza Söke’de büyük üzüntü oluşturdu.

İHA

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