Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim üyesi alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent alınacaktır.Açıklaması yapıldı.

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