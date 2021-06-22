Türkiye Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim üyesi alacak

Türkiye

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü 1 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

22 Haziran 2021, Salı 16:39 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent alınacaktır.Açıklaması yapıldı.

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