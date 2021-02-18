Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Resmi Gazete yayımlanan ilana göre 7 Tıp Fakültesi, 1 Eczacılık Fakültesi, 1 Spor Bilimleri Fakültesi, 1 Senoloji Araştırma Enstitüsü ve 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.



