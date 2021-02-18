Türkiye Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinin web sayfasında yayınlanan ilana göre Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

18 Şubat 2021, Perşembe 17:44 Son Güncelleme:
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Resmi Gazete yayımlanan ilana göre 7 Tıp Fakültesi, 1 Eczacılık Fakültesi, 1 Spor Bilimleri Fakültesi, 1 Senoloji Araştırma Enstitüsü ve 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu. 

İlan detayları için tıklayın.

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